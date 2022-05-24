Британский регулятор предупредил о росте счетов за электроэнергию на 42%

По оценке главы британского регулятора в сфере энергетики, к октябрю рост цен на энергоресурсы для британских потребителей может вырасти на 42%, из-за чего около 12 млн домохозяйств столкнутся с «топливной бедностью»

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К октябрю 2022 года около 12 млн домохозяйств в Великобритании могут столкнуться с так называемой топливной бедностью (когда расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов) из-за роста цен на электроэнергию. Об этом заявил глава британского регулятора в сфере энергетики Ofgem Джонатан Брирли, передает Bloomberg.

По оценке Брирли, к октябрю цены на электроэнергию в Великобритании могут вырасти еще на 42%. «Изменения цен, которые мы наблюдаем на газовом рынке, действительно происходят раз в поколение, невиданные со времен нефтяного кризиса 1970-х годов», — указал глава Ofgem.

Кроме этого, Брирли назвал недостаточной объявленную правительством помощь в размере £9 млрд ($11,3 млрд) в сфере энергетики, поскольку, по его словам, цены на продукты питания и бензин также находятся на рекордном уровне.

Он также заявил, что вскоре сообщит главе британского казначейства Риши Сунаку о намерении повысить потолок цен на газ и электроэнергию с £1971 до £2800 (с $2467 до $3505).

В начале апреля британцы вышли на акции протеста из-за роста цен на энергоресурсы. Тогда власти увеличили ценовой порог на газ и электричество более чем вполовину. Протесты прошли в Лондоне вблизи Даунинг-стрит и в других городах.

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Как указывала The Guardian, рост цен связан с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу энергоресурсов, а также военными действиями на Украине, из-за которых некоторые страны, включая Великобританию, ограничивают импорт российских нефти и газа.

Британская BP, в частности, после начала российской военной операции объявила о продаже доли в «Роснефти» и прекращении закупок нефти и газа из России. Об отказе от российской нефти также сообщила британско-нидерландская Shell.

Цены на электроэнергию и газ в королевстве увеличиваются на фоне рекордного роста инфляции: по данным Национальной статистической службы, индекс потребительских цен в апреле вырос на рекордные с начала 1990-х годов 7,8%.