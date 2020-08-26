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В Петербурге разработают комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

Разработку комбинированной вакцины начали в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени В.А. Алмазова. Препарат будет содержать компоненты для формирования иммунитета и от гриппа, и от коронавируса
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В.А. Алмазова работает над созданием вакцины, которая позволит одновременно привиться от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор центра Евгений Шляхто в интервью телеканалу РЕН ТВ.

«Это будет комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — сказал Шляхто.

По его словам, сейчас препарат находится в начальной стадии разработки. Вакцине предстоят испытания на животных и серия клинических исследований.

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На данный момент в России зарегистрирована одна вакцина от коронавируса. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, она получила торговое название «Спутник V». Накануне, 25 августа, Минздрав выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины.В нем примут участие 40 тыс. добровольцев, а срок исследования составит шесть месяцев.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцина сможет защитить человека от коронавируса на срок около двух лет. По данным исследователей, препарат будет противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-то из ее компонентов, а также тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ.

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Кроме того, разработкой вакцины от коронавируса занимаются специалисты научного центра «Вектор». По словам генерального директора центра Рината Максютова, производство вакцины планируется начать в ноябре. Сейчас вакцина вышла на второй этап испытаний, ее ввели более десяти добровольцам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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