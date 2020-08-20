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Пандемия коронавируса ,  
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Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

Фото: пресс-служба АФК «Система»
Фото: пресс-служба АФК «Система»

Российский Центр Гамалеи опубликовал список противопоказаний к использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена для беременных женщин и лиц младше 18 лет.

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Противопоказания также существуют для введения второго компонента вакцины. Речь идет об аллергических реакциях, судорожных синдромах и температуре выше 40 градусов после первой дозы препарата.

Такие же данные содержатся в инструкции, которую в четверг, 20 августа, процитировало агентство «РИА Новости».

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что прививку от коронавируса нельзя будет ставить людям с температурой выше 37 градусов, а также тем, кто недавно употреблял алкоголь. Он порекомендовал воздержаться от употребления спиртных напитков как минимум в течение 10–12 часов перед проведением процедуры.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Первую российскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное наименование «Спутник-V») зарегистрировали 11 августа. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург заявил, что препарат обеспечит иммунитет к COVID-19 на два года.

Незадолго до регистрации препарата Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила Минздрав перенести регистрацию вакцины. Организация посчитала опасным повсеместное применение препарата, до того как завершится третья фаза клинических испытаний.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего за время пандемии в России заболели 942 тыс. человек. Из них более 755 тыс. выздоровели, более 16 тыс. пациентов умерли. За последние сутки в стране зарегистрировано 4785 новых случаев заражения, 6090 человек выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, вакцина
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