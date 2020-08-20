Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

Фото: пресс-служба АФК «Система»

Российский Центр Гамалеи опубликовал список противопоказаний к использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена для беременных женщин и лиц младше 18 лет.

Противопоказания также существуют для введения второго компонента вакцины. Речь идет об аллергических реакциях, судорожных синдромах и температуре выше 40 градусов после первой дозы препарата.

Такие же данные содержатся в инструкции, которую в четверг, 20 августа, процитировало агентство «РИА Новости».

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что прививку от коронавируса нельзя будет ставить людям с температурой выше 37 градусов, а также тем, кто недавно употреблял алкоголь. Он порекомендовал воздержаться от употребления спиртных напитков как минимум в течение 10–12 часов перед проведением процедуры.