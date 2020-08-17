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Вакцина центра «Вектор» вышла на второй этап испытаний

Вакцину от коронавируса производства центра «Вектор» уже получили более десяти добровольцев, все они чувствуют себя хорошо, рассказала глава Роспотребнадзора
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — сказала Попова.

О введении первым добровольцам новой вакцины ведомство сообщило 12 августа. По результатам вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» первых пяти добровольцев, был составлен промежуточный отчет о ее безопасности. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. Позже вакцину ввели еще девяти добровольцам, сейчас они находятся под наблюдением. «На основании данных отчета Независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования», — сообщили тогда в ведомстве.

Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
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Фото: пресс-служба АФК «Система»

11 августа президент Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», созданная Центром имени Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется приблизительно через месяц, сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка — две-три недели, может быть, месяц», — сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что новый этап исследования первой в России зарегистрированной вакцины от коронавируса планируется начать через семь—десять дней. По его словам, на эти исследования потребуется четыре—шесть месяцев. В них, вероятно, будут участвовать медики, работающие в красной зоне. Всего в испытаниях примут участие несколько десятков тысяч человек.

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«По всей видимости, департамент здравоохранения Москвы хочет спланировать так, чтобы в эти несколько десятков тысяч в первую очередь вошли медики», — отметил ученый, добавив, что это правильно.

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

В то же время некоторые медики заявили, что не доверяют новому препарату. Согласно опросу сервиса «Справочник врача», в котором участвовали более 3 тыс. медиков, 52% респондентов не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. При этом 66% опрошенных заявили, что данных об эффективности вакцины недостаточно, а 48% отметили, что ее создали за слишком короткий срок.

Замглавы Минздрава Олег Салагай, комментируя результаты опроса, заявил, что здесь нет никакой сенсации. «Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально», — сказал он, напомнив, что об эффективности некоторых лекарств споры в среде профессионалов не прекращаются десятилетиями.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: вакцина, испытания, Анна Попова
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