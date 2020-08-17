Вакцина центра «Вектор» вышла на второй этап испытаний

Вакцину от коронавируса производства центра «Вектор» уже получили более десяти добровольцев, все они чувствуют себя хорошо, рассказала глава Роспотребнадзора

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Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — сказала Попова.

О введении первым добровольцам новой вакцины ведомство сообщило 12 августа. По результатам вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» первых пяти добровольцев, был составлен промежуточный отчет о ее безопасности. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. Позже вакцину ввели еще девяти добровольцам, сейчас они находятся под наблюдением. «На основании данных отчета Независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования», — сообщили тогда в ведомстве.

11 августа президент Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», созданная Центром имени Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».