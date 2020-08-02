Разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства

«Вектор» планирует начать ее производство в ноябре. При таком развитии событий вакцинация россиян начнется ближе к концу года, сообщил гендиректор центра

Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Производство вакцины от коронавируса COVID-19 планируется начать в ноябре. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи. Затем вакцинация станет массовой, отметил Максютов.

Накануне, 1 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране массовая вакцинация должна начаться в октябре. «Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь», — сказал глава Минздрава.