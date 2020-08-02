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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства

«Вектор» планирует начать ее производство в ноябре. При таком развитии событий вакцинация россиян начнется ближе к концу года, сообщил гендиректор центра
Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Производство вакцины от коронавируса COVID-19 планируется начать в ноябре. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи. Затем вакцинация станет массовой, отметил Максютов.

Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Накануне, 1 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране массовая вакцинация должна начаться в октябре. «Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь», — сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что россиянам будут вводить вакцину, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Министр отметил, что ее клинические испытания уже завершены. «Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — рассказал Мурашко.

Глава РФПИ заявил об иммунитете к COVID у 100% получивших вакцину
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Фото: Минобороны / ТАСС

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывается два десятка вакцин, две из которых можно выделить как самые перспективные. Одна из них создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с Министерством обороны, над другой работают ученые государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. Государственная регистрация препарата Минобороны запланирована на август, запуск промышленного производства — на сентябрь.

«Вектор» завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса в начале июля. Спустя две недели вирусологический центр получил разрешение на клинические испытания. 27 июля «Вектор» приступил к клиническим испытаниям на добровольцах. Ранее в центре заявляли, что разрабатываемая там вакцина будет зарегистрирована в сентябре, а ее производство начнется в октябре.

Заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов говорил, что массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции начнется в конце 2020 — начале 2021 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: вакцина, Вектор, коронавирус
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