Песков подтвердил договоренность с Минском об испытаниях вакцины от COVID

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Кремль подтвердил, что граждане Белоруссии примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, мы вчера уже это подтвердили. Это действительно так... Белоруссия действительно примет участие на добровольной основе в испытаниях вакцины», — сказал он.

Накануне между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялись телефонные переговоры. Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что лидеры договорились об испытании российской вакцины на гражданах Белоруссии.

Белоруссия, таким образом, станет первым государством, куда будет поставлена вакцина.

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