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Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в рамках которых договорились испытать российскую вакцину от коронавируса COVID-19 на белорусах. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в России», — говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
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