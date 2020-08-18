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Как производится первая российская вакцина от COVID-19. Видео

Министерство здравоохранения показало, как производится первая зарегистрированная вакцина «Спутник V» (видео есть у РБК).

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О регистрации в России первой вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Он отметил эффективность препарата, добавив, что его ввели одной из его дочерей. Производством и разработкой вакцины занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Производство российской вакцины началось 15 августа. В Минздраве рассказывали, что двухкомпонентный препарат для внутримышечного применения будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.

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Планируется, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди, входящие в группу риска. Отмечается, что вакцинация медицинских работников пройдет одновременно с массовыми пострегистрационными исследованиями. Они будут проходить в Московском регионе амбулаторно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным Центра имени Н.Ф. Гамелеи, необходимое количество доз вакцины для жителей России может быть готово в течение 9–12 месяцев. А массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет возможна приблизительно через месяц.

Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
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