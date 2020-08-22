Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины

Венесуэла готова принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, сообщает издание Crónica Uno.

По его словам, венесуэльское правительство ведет переговоры с российской стороной об участии в исследованиях и производстве вакцины. 500 добровольцев готовы участвовать в очередном этапе испытаний российского препарата.

Глава Минздрава также сообщил, что власти договорились с китайским разработчиком вакцины Sinovac Biotech о проведении третьего этапа исследований их препарата в Венесуэле.

В Венесуэле с начала эпидемии выявлено более 36 тыс. случаев заражения COVID-19, более 300 человек умерли.