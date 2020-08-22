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Пандемия коронавируса ,  
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Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины

Венесуэла готова принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, сообщает издание Crónica Uno.

По его словам, венесуэльское правительство ведет переговоры с российской стороной об участии в исследованиях и производстве вакцины. 500 добровольцев готовы участвовать в очередном этапе испытаний российского препарата.

Глава Минздрава также сообщил, что власти договорились с китайским разработчиком вакцины Sinovac Biotech о проведении третьего этапа исследований их препарата в Венесуэле.

В Венесуэле с начала эпидемии выявлено более 36 тыс. случаев заражения COVID-19, более 300 человек умерли.

В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19
Общество
Фото: АГН «Москва»

Ранее газета El Universal со ссылкой на главу мексиканского МИДа Марсело Эбрард написала, что Россия направит в Мексику до 2 тыс. доз вакцины от COVID-19.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Препарат под названием «Спутник-V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Действие новой вакцины уже испытала на себе одна из дочерей главы государства.

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Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество
Фото: РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина позволит обеспечить иммунитет против коронавируса минимум на два года после инъекции. Россиян обеспечат препаратом в течение года.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российскую вакцину могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, после того как будут удовлетворены внутренние потребности.

Теги: Венесуэла, вакцина, коронавирус
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