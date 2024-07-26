 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На месте убийства Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы

На месте убийства Ирины Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы. В МВД допустили, что киллер купил оружие на черном рынке. Подозреваемый в ходе допроса признался, что спрятал его. Мужчину задержали 25 июля
Ирина Фарион
Ирина Фарион (Фото: Роман Балук / Reuters)

Во Львове на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы, заявил в ходе брифинга глава МВД Украины Игорь Клименко. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Это специфические пули, не боевые», — сказал он. Глава МВД отметил, что такие патроны появились на Украине в 2017–2018 годы, что говорит о том, что оружие, возможно, было куплено на черном рынке.

Подозреваемый в убийстве Фарион 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко прибыл во Львов 9 июля и в течение десяти дней арендовал три квартиры с балконами, почтой переслал сам себе вещи, в которых позднее совершил преступление, — очки, панамку, кофту, шорты, сумку и накладную бороду. По словам Клименко, мужчина переодевался на каждом этапе — во время разведки, самого убийства и после его совершения, однако накладную бороду так и не использовал.

19 июля, в день покушения, Фарион ожидала такси около своего подъезда, киллер остановился на расстоянии не более двух метров от нее, выстрелил, сбежал, а через два дня уехал на поезде в Днепр, сообщил глава МВД.

По данным ведомства, Зинченко готовил покушения на других львовских политиков, он искал о них информацию в Google. В частности, считают в полиции, его следующей жертвой должен был стать нардеп Максим Бужанский. «Это или религиозная неприязнь, или национальная», — пришли к выводу представители МВД.

Подозреваемый также искал в интернете сведения о сигнальном пистолете Stalker, однако оружие убийства пока не найдено. Зинченко признался на допросе, что спрятал его. Следователи выясняют, где он мог обучаться спортивной стрельбе, пишет «Страна».

Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове
Политика
Фото:Роман Балюк / Reuters

Пуля попала Фарион в висок, она скончалась в больнице. Ей было 60 лет. Ответственность за ее убийство взяла на себя международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Стрелка задержали 25 июля. Украинские власти проверяют версию о возможной причастности России.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах, состояла в украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине, в частности призывала к аресту президента Владимира Зеленского после его обращения к избирателям на русском языке.

В России в отношении Фарион в 2015 году возбуждено дело о подстрекательстве к убийствам и возбуждении вражды. По версии следствия, она призывала «уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина МВД Украины убийство Ирина Фарион патроны
Материалы по теме
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Политика
В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион
Политика
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
В МВД Украины назвали следующую цель убийцы ФарионПолитика, 13:52
ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова⁠Политика, 13:51
Всего несколько стран готовы открывать счета россиянам: подробный обзорPro, 13:50
Полиция Украины показала видео о поисках подозреваемого в убийстве ФарионПолитика, 13:47
В порту Кавказ сократят перевалку топлива и химикатов после атаки дронаПолитика, 13:44
Курс рубля слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 18%Инвестиции, 13:43
Почти 1 тыс. автомобилей встали на Крымском мосту в ожидании проездаОбщество, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Индекс Мосбиржи перешел от роста к снижению после решения ЦБ по ставкеИнвестиции, 13:40
В ФССП сообщили о плане взыскать ₽1,6 млрд долгов МавродиОбщество, 13:39
Театр в Севастополе без разрешения использовал музыку композитора из СШАОбщество, 13:37
Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку⁠Финансы, 13:30
Эксперты не увидели связи между перегревом телефона и прослушкойТехнологии и медиа, 13:26
FT сообщила об «удивительном росте» потребительских расходов в РоссииПолитика, 13:25
В Кремле заявили, что не смотрят на Трампа «сквозь розовые очки»Политика, 13:22