На месте убийства Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы

На месте убийства Ирины Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы. В МВД допустили, что киллер купил оружие на черном рынке. Подозреваемый в ходе допроса признался, что спрятал его. Мужчину задержали 25 июля

Ирина Фарион (Фото: Роман Балук / Reuters)

Во Львове на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы, заявил в ходе брифинга глава МВД Украины Игорь Клименко. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Это специфические пули, не боевые», — сказал он. Глава МВД отметил, что такие патроны появились на Украине в 2017–2018 годы, что говорит о том, что оружие, возможно, было куплено на черном рынке.

Подозреваемый в убийстве Фарион 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко прибыл во Львов 9 июля и в течение десяти дней арендовал три квартиры с балконами, почтой переслал сам себе вещи, в которых позднее совершил преступление, — очки, панамку, кофту, шорты, сумку и накладную бороду. По словам Клименко, мужчина переодевался на каждом этапе — во время разведки, самого убийства и после его совершения, однако накладную бороду так и не использовал.

19 июля, в день покушения, Фарион ожидала такси около своего подъезда, киллер остановился на расстоянии не более двух метров от нее, выстрелил, сбежал, а через два дня уехал на поезде в Днепр, сообщил глава МВД.

По данным ведомства, Зинченко готовил покушения на других львовских политиков, он искал о них информацию в Google. В частности, считают в полиции, его следующей жертвой должен был стать нардеп Максим Бужанский. «Это или религиозная неприязнь, или национальная», — пришли к выводу представители МВД.

Подозреваемый также искал в интернете сведения о сигнальном пистолете Stalker, однако оружие убийства пока не найдено. Зинченко признался на допросе, что спрятал его. Следователи выясняют, где он мог обучаться спортивной стрельбе, пишет «Страна».

Пуля попала Фарион в висок, она скончалась в больнице. Ей было 60 лет. Ответственность за ее убийство взяла на себя международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Стрелка задержали 25 июля. Украинские власти проверяют версию о возможной причастности России.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах, состояла в украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине, в частности призывала к аресту президента Владимира Зеленского после его обращения к избирателям на русском языке.

В России в отношении Фарион в 2015 году возбуждено дело о подстрекательстве к убийствам и возбуждении вражды. По версии следствия, она призывала «уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».