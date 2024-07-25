На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Полицейские отследили стрелка, который неделю назад застрелил экс-депутата Рады Ирину Фарион. Задержанному 18 лет. Следствие подозревает, что он был лишь исполнителем

Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полицейские задержали в Днепре подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

«Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», — написал президент.

Полицейские проверили «каждый уголок по маршруту ухода стрелка» и обследовали 100 га леса, уточнил глава МВД Игорь Клименко, причем «пока следствие склоняется к мнению, что стрелок — только исполнитель».

Задержанному 18 лет, он живет в Днепре. При подготовке к убийству юноша арендовал не менее трех квартир во Львове.

Покушение на Фарион произошло в прошлую пятницу, 19 июля, во Львове. Пуля попала в висок, политик скончалась в больнице. Ей было 60 лет.

Очевидцы сообщали о подозрительном молодом человеке, который подолгу сидел у дома Фарион в последние дни перед покушением. МВД Украины опубликовало его фотографию: на ней изображен худощавый юноша в широкополой панаме и горнолыжных очках.

Следствие рассматривало две версии убийства: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион, в том числе заказное убийство.

Спустя несколько дней после покушения ответственность за убийство взяли на себя члены неонацистской группировки National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Они опубликовали видеозапись, где, предположительно, запечатлен момент убийства Фарион. Автор видео мотивировал покушение активностью Фарион в языковом вопросе и заявил, что борется с «внутренним врагом».

Прошлой осенью Фарион в одном из интервью рассказала, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих армии Украины и не может назвать их украинцами. СБУ завела дела по четырем уголовным статьям, среди которых — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, оскорбление чести и достоинства военнослужащего. Вслед за этим ее уволили с должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники, но в этой весной восстановили.