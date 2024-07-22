Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове

Фото: Роман Балюк / Reuters

Во Львове похоронили бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщает издание «Страна» в своем телеграм-канале.

«Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище во Львове», — говорится в публикации.

«Сегодня всех нас убили за язык — в лице моей мамы», — сказала на похоронах дочь Фарион. Одна из присутствовавших назвала убитую «сокровищем нации».

По данным издания, люди скандировали фразу «язык имеет значение», призывая русских покинуть Львов.

Кроме того, на похороны принесли баннер с надписью «Ирина Фарион — современный проводник украинской нации», который, как отмечает «Страна», ставит бывшего депутата «в один ряд с Тарасом Шевченко и Степаном Бандерой».

Фарион неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. Она была членом украинского парламента в 2012–2014 годах и входила в националистическую партию «Свобода».

Вечером 19 июля на Фарион было совершено покушение, неизвестный выстрелил ей в висок. В тот же день она умерла в больнице. В Киеве не исключили причастность к делу российской стороны.