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Политика ,  
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Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове

Фото: Роман Балюк / Reuters
Фото: Роман Балюк / Reuters

Во Львове похоронили бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщает издание «Страна» в своем телеграм-канале.

«Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище во Львове», — говорится в публикации.

«Сегодня всех нас убили за язык — в лице моей мамы», — сказала на похоронах дочь Фарион. Одна из присутствовавших назвала убитую «сокровищем нации».

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По данным издания, люди скандировали фразу «язык имеет значение», призывая русских покинуть Львов.

Кроме того, на похороны принесли баннер с надписью «Ирина Фарион — современный проводник украинской нации», который, как отмечает «Страна», ставит бывшего депутата «в один ряд с Тарасом Шевченко и Степаном Бандерой».

Фарион неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. Она была членом украинского парламента в 2012–2014 годах и входила в националистическую партию «Свобода».

Вечером 19 июля на Фарион было совершено покушение, неизвестный выстрелил ей в висок. В тот же день она умерла в больнице. В Киеве не исключили причастность к делу российской стороны.

Теги
Украина Львов Ирина Фарион похороны
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