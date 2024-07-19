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Политика ,  
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Ирина Фарион умерла после покушения

Ранение Фарион было не совместимо с жизнью, спасти ее не удалось, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Покушение было совершено 19 июля, по данным «Эспрессо», ей выстрелили в висок

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион умерла в больнице, сообщил глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

«Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось», — написал он.

Мэр Львова Андрей Садовой в Telegram добавил, что «медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью».

Руководитель анестезиологической службы Наталья Матолинец сообщила, что у Фарион не выдержало сердце. Она рассказала, что экс-нардеп поступила к медикам в критическом состоянии. Ей сделали операцию, после чего перевели в реанимацию, однако Фарион умерла.

В 60-летнюю Фарион стреляли вечером 19 июля, ее госпитализировали в критическом состоянии. По данным украинского телеканала «Эспрессо», ей выстрелили в висок.

Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Козицкий подтвердил, что на момент смерти Фарион он не был задержан.

Полиция Львова объявила об операции по задержанию стрелявшего в Фарион
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Global Look Press

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годы и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».

Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове. Училась во Львовском государственном университете имени Ивана Франко на филологическом факультете (специальность — украинская филология).

Как отмечает «Зеркало недели», с марта 1987 года Фарион была кандидатом в члены КПСС, а с апреля 1988-го и до 1989-го года — членом партии. Сама Фарион отрицала это, пишет издание.

Работала лаборантом на кафедре общего языкознания Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук.

В дальнейшем занималась преподаванием и научной деятельностью: в 2015 году защитила докторскую диссертацию по теме «Общественный статус староукраинского (русского) языка в XIV—XVII вв.». Фарион написала десять монографий, в том числе три в соавторстве, одно руководство и более 150 научных статей и других трудов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ирина Фарион покушение убийство народный депутат Украина
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Полиция Львова объявила об операции по задержанию стрелявшего в Фарион
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