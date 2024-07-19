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Политика ,  
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Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион

Во Львове совершено покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион
Неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Рады Ирине Фарион, она в критическом состоянии, передает телеканал «Эспрессо». Полиция Львова сообщила об операции по задержанию нападавшего
Ирина Фарион
Ирина Фарион (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone / Global Look Press)

Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Рады Ирины Фарион, она в критическом состоянии, передает украинский телеканал «Эспрессо».

«В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным, доподлинно неизвестно, ее забрала скорая, — сообщила журналистка телеканала со ссылкой на источники. — Был выстрел в висок».

Депутат городского совета Игорь Зинкевич сказал, что стрелявший, по словам соседей, был в перчатках, а оружие было без глушителя.

Полиция Львова сообщила на своей странице в Facebook (принадлежат к запрещенной в России компании Meta) о проведении операции по задержанию нападавшего. По данным силовиков, врачи борются за жизнь «60-летней львовчанки» (имя полиция не называет).

Фарион 60 лет. В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.

Полиция Львова объявила об операции по задержанию стрелявшего в Фарион
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Global Look Press

Она была депутатом в Верховной раде в 2012-2014 годы, является членом украинской националистической партии «Свобода». Фарион неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. В частности, в 2019 году она требовала арестовать нынешнего президента Владимира Зеленского за обращение к своим избирателям на русском языке. После вступления в силу закона о закреплении украинского единственным государственным языком Фарион отмечала, что русскоязычные граждане Украины остались «за гранью исторической парадигмы страны», и посоветовала им «паковать манатки».

СК России в 2015 году возбудил дело о подстрекательстве к убийствам и возбуждении вражды в отношении экс-депутата Рады. Следствие считает, что Фарион призывала «уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Ирина Фарион покушение Львов
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