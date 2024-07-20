Зеленский заявил о проверке причастности России к убийству Фарион
Следователи изучают все версии убийства бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, в том числе касающуюся причастности России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию», — написал он в телеграм-канале.
По словам президента Украины, для поиска преступника задействованы «все необходимые силы» силовых структур. Министр внутренних дел Игорь Клименко, заместители генпрокурора и руководителей Нацполиции и СБУ находятся во Львове, где было совершено убийство.
«Благодарен каждому, кто помогает расследованию. Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион», — добавил Зеленский.
Вечером 19 июля Ирине Фарион выстрелили в висок во Львове, спустя несколько часов она умерла в больнице. Львовская полиция начала операцию по задержанию подозреваемого, его все еще не поймали.
Клименко сообщил, что следствие рассматривает две версии — об убийстве из личной неприязни либо по причине общественно-политической деятельности экс-депутата. Он отметил, что следователи также допускают «российский след» в нападении на Фарион. Кроме того, в полиции не исключают, что оно могло быть заказным.
Министр отмечал, что некоторые камеры видеонаблюдения на месте убийства были отключены из-за введенных во Львове ограничений в связи с повреждениями и разрушением объектов генерации в результате обстрелов.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом националистической партии «Свобода» (не прошла в парламент в 2014 году). Она выступала против использования русского языка в стране — в частности, прошлой осенью раскритиковала говорящих на русском военнослужащих ВСУ.
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