 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион

Неонацисты из NS/WP взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион
Сюжет
Военная операция на Украине
Фарион была застрелена 19 июля. Убийство, предположительно, связано с ее призывами не использовать русский язык на Украине. Члены этой группировки в 2022-м готовили покушение на Владимира Соловьева
Похороны Ирины Фарион
Похороны Ирины Фарион (Фото: Roman Baluk / Reuters)

Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена) взяла на себя ответственность за убийство украинского депутата Ирины Фарион, сообщают украинское издание «Политика страны» и телеканал «Прямой», ссылаясь на опубликованное движением видео с моментом убийства.

«Политика» пишет, что автор видео мотивировал убийство Фарион тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества (издание отмечает, что это может быть связано с ее критикой в адрес солдат ВСУ, говоривших на русском языке). При этом автор поддержал украинскую армию и заявил, что борется с «внутренним врагом», сообщает издание.

Фарион была застрелена 19 июля во Львове, пуля попала ей в висок. Экс-депутат скончалась в больнице. Ей было 60 лет.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщал, что следствие рассматривает две версии убийства. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй — поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции допускали, что убийство могло быть заказным. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следствие проверит причастность России к убийству.

Полиция Львова показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Политика

NS/WP была создана в 2000-х в Москве и Петербурге. Группировка была причастна к различным преступлениям. В 2022-м ФСБ задержала членов этого движения за подготовку убийства телеведущего Владимира Соловьева. Задержанные признали вину и сообщили, что после совершения убийства собирались скрыться за границей. Покушение было сорвано, Соловьев жив.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ирина Фарион неонацисты убийство Украина
Материалы по теме
Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове
Политика
Полиция Украины показала фото вероятного убийцы Ирины Фарион
Политика
Кличко назвал убийство Ирины Фарион провокацией и вызовом демократии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс. Политика, 01:04
В СК заявили о завершении следственных действий по делу генерала Попова Политика, 00:50
В Грузии заявили о фронте конфликта с Россией в случае победы оппозиции Политика, 00:38
Неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион Политика, 00:15
Задержанный за разжигание вражды в Париже россиянин оказался поваром Политика, 00:15
Гладков сообщил о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА Политика, 00:14
Самые дорогие футбольные сборные Олимпийских Игр в Париже Спорт, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Производитель водки «Тундра» предложил «пересмотреть» параллельный импорт Бизнес, 00:00
Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме Финансы, 00:00
Минобороны сообщило о 18 сбитых над Курской областью БПЛА Политика, 24 июл, 23:50
Полиция применила перцовый газ на акции протеста против Нетаньяху в США Политика, 24 июл, 23:24
Экс-депутат Белоусов подал жалобу в Верховный суд на лишение его мандата Политика, 24 июл, 23:09
Власти Фолклендских островов раскрыли детали крушения судна с россиянами Общество, 24 июл, 22:49
В Курской области сбили 13 украинских беспилотников Политика, 24 июл, 22:49