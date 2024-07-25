Неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион

Фарион была застрелена 19 июля. Убийство, предположительно, связано с ее призывами не использовать русский язык на Украине. Члены этой группировки в 2022-м готовили покушение на Владимира Соловьева

Похороны Ирины Фарион (Фото: Roman Baluk / Reuters)

Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена) взяла на себя ответственность за убийство украинского депутата Ирины Фарион, сообщают украинское издание «Политика страны» и телеканал «Прямой», ссылаясь на опубликованное движением видео с моментом убийства.

«Политика» пишет, что автор видео мотивировал убийство Фарион тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества (издание отмечает, что это может быть связано с ее критикой в адрес солдат ВСУ, говоривших на русском языке). При этом автор поддержал украинскую армию и заявил, что борется с «внутренним врагом», сообщает издание.

Фарион была застрелена 19 июля во Львове, пуля попала ей в висок. Экс-депутат скончалась в больнице. Ей было 60 лет.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщал, что следствие рассматривает две версии убийства. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй — поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. В полиции допускали, что убийство могло быть заказным. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следствие проверит причастность России к убийству.

NS/WP была создана в 2000-х в Москве и Петербурге. Группировка была причастна к различным преступлениям. В 2022-м ФСБ задержала членов этого движения за подготовку убийства телеведущего Владимира Соловьева. Задержанные признали вину и сообщили, что после совершения убийства собирались скрыться за границей. Покушение было сорвано, Соловьев жив.