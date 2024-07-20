На Украине переквалифицировали дело о покушении на Фарион

Уголовное дело о нападении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, которое изначально было возбуждено по статье о покушении, переквалифицировано на статью об убийстве, сообщила украинская Национальная полиция.

«Преступление переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

На Фарион совершили покушение вечером накануне, 19 июля. По данным «Эспрессо», экс-нардепу выстрелили в висок во Львове. Спустя несколько часов она умерла в больнице.

Полиция Львова начала операцию по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства Фарион. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй, поводом послужила общественно-политическая деятельность экс-депутата.

Клименко отметил, что следователи также допускают «российский след» в убийстве Фарион. Кроме того, в полиции не исключают, что оно могло быть заказным.

Нападение на экс-нардепа осудил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».