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Политика ,  
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На Украине переквалифицировали дело о покушении на Фарион

Уголовное дело о нападении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, которое изначально было возбуждено по статье о покушении, переквалифицировано на статью об убийстве, сообщила украинская Национальная полиция.

«Преступление переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

На Фарион совершили покушение вечером накануне, 19 июля. По данным «Эспрессо», экс-нардепу выстрелили в висок во Львове. Спустя несколько часов она умерла в больнице.

Глава МВД Украины назвал две версии убийства Фарион
Политика
Фото:Roman Baluk / Reuters

Полиция Львова начала операцию по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие рассматривает две версии убийства Фарион. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй, поводом послужила общественно-политическая деятельность экс-депутата.

Клименко отметил, что следователи также допускают «российский след» в убийстве Фарион. Кроме того, в полиции не исключают, что оно могло быть заказным.

Нападение на экс-нардепа осудил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

В мае суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после скандала с ее увольнением из-за высказывания о том, что она не считает украинцами русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Тогда Фарион также опубликовала в своем телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.

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