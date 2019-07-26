Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске

По его словам, сотрудники украинской спецслужбы в ходе обысков вели себя корректно и говорили исключительно на русском языке, задавая стандартные вопросы. Сначала моряки вообще подумали, что все это шутка

Танкер Nika Spirit (Фото: DPSUkraine / Facebook)

Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне. Его слова приводит «РИА Новости».

Он сообщил, что поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа. Карпов отметил, что они все время разговаривали по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», — добавил он.

По его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал.

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. <...> Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — сказал Карпов.