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Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске
По его словам, сотрудники украинской спецслужбы в ходе обысков вели себя корректно и говорили исключительно на русском языке, задавая стандартные вопросы. Сначала моряки вообще подумали, что все это шутка
Танкер Nika Spirit (Фото: DPSUkraine / Facebook)

Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне. Его слова приводит «РИА Новости».

Он сообщил, что поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа. Карпов отметил, что они все время разговаривали по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», — добавил он.

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По его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал.

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. <...> Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — сказал Карпов.

Он добавил, что члены экипажа хотят вернуться домой, а он сам намерен поехать в Новороссийск, чтобы отдохнуть, а затем найти там новую работу. Карпов сообщил, что в море работает 40 лет, но подобное с ним случилось в первый раз.

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СБУ опубликовала видео задержания российского танкера

Российский танкер Nika Spirit задержали в украинском порту Измаил днем 25 июля. Представители СБУ объяснили это тем, что судно в ноябре 2018 года использовалось для блокировки в Керчь-Еникальском канале трех кораблей Военно-морских сил Украины.

После обысков на судне и допроса экипажа всех моряков отпустили. СБУ в действиях экипажа судна не обнаружила оснований для задержания. С территории Украины моряки отправились в Молдавию, а оттуда в Россию. При этом сам танкер был признан украинской стороной вещественным доказательством и остается задержанным.

Утром 26 июля экипаж танкера прилетел в московский аэропорт Домодедово совместным рейсом авиакомпаний Air Moldova и S7.

Инцидент с задержанием трех украинских кораблей в Керченском проливе произошел в ноябре прошло года. Тогда были задержаны три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Официальная Москва заявила, что они вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по украинским кораблям был открыт огонь, в результате чего три моряка получили ранения. Корабли были задержаны и отбуксированы в порт Керчи. Моряков арестовали и отправили в московское СИЗО, где они находятся до сих пор.

Автор: Михаил Юшков
Теги: танкер, СБУ, задержание, обыск
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