Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного танкера

Ранее моряки были допрошены и признаны свидетелями. Никаких обвинений в их адрес не предъявлено

Фото: Владимир Владиславлев / fleetphoto.ru

Экипаж танкера Nika Spirit, задержанного в Измаиле, отправляется домой. Об этом РБК сообщили в посольстве России на Украине. Там уточнили, что речь идет о десяти членах экипажа.

«Судно остается в Измаиле», — добавили в диппредставительстве.

Как рассказал РБК пресс-секретарь уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, омбудсмен провела телефонный разговор с уполномоченной по правам человека на Украине Людмилой Денисовой. «По ее данным, десять человек, членов экипажа, граждан Российской Федерации, поскольку им не было предъявлено никаких обвинений, сейчас следуют на автобусе на территорию Молдовы, откуда вылетят в Россию», — сообщил Зловедов.

Омбудсмен уточнила, что никаких обвинений морякам предъявлено не было.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины сообщил агентству Reuters, что десять членов экипажа российского танкера были допрошены и признаны свидетелями.