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Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного танкера
Ранее моряки были допрошены и признаны свидетелями. Никаких обвинений в их адрес не предъявлено
Фото: Владимир Владиславлев / fleetphoto.ru

Экипаж танкера Nika Spirit, задержанного в Измаиле, отправляется домой. Об этом РБК сообщили в посольстве России на Украине. Там уточнили, что речь идет о десяти членах экипажа.

«Судно остается в Измаиле», — добавили в диппредставительстве.

Как рассказал РБК пресс-секретарь уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, омбудсмен провела телефонный разговор с уполномоченной по правам человека на Украине Людмилой Денисовой. «По ее данным, десять человек, членов экипажа, граждан Российской Федерации, поскольку им не было предъявлено никаких обвинений, сейчас следуют на автобусе на территорию Молдовы, откуда вылетят в Россию», — сообщил Зловедов.

Омбудсмен уточнила, что никаких обвинений морякам предъявлено не было.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины сообщил агентству Reuters, что десять членов экипажа российского танкера были допрошены и признаны свидетелями.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос выложил в своем Facebook ссылку на сообщение журналиста Юрия Бутусова. Последний сообщил подробности допроса. Выяснилось, что у танкера был новый экипаж. «Пока данных об их причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе нет», — сообщил он.

Источник РБК в Министерстве транспорта рассказал, что на борту действительно находились десять человек. «В основном это жители Краснодарского края. Капитан судна с Кубани», — сообщил РБК источник в Минтрансе.

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Судно Nika Spirit было задержано днем 25 июля в городе Измаил. Собеседник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РБК, что танкер зашел в порт Измаила для ремонта «на какой-то частный судоремонтный завод». «Они не имели на это права. Это тот самый танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе», — отметил он.

Речь идет о событиях осени 2018 года, когда за нарушение российской границы на входе в Керченский пролив были задержаны три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу».

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Представитель бывшей компании-судовладельца «Волго-Донское судовое агентство» на утверждение об участии танкера в блокировании Керченского пролива осенью 2018 года заявил РБК, что с января 2017 года до января 2019-го судно не эксплуатировалось, а после этого было продано компании «Альтомар шиппинг».

Nika Spirit до марта 2019 года носил имя Neyma. Нынешним владельцем танкера является компания из Геленджика «Альтомар шиппинг».

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева, Елизавета Антонова, Дмитрий Алексеев
Теги: Украина, танкер, Татьяна Москалькова
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Украина задержала российский танкер за блокировку своих военных кораблей
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