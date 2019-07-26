Экипаж задержанного на Украине российского танкера вернулся в Москву

Рейс с российскими моряками, задержанными ранее на Украине, приземлился в российском аэропорту Домодедово. Накануне моряки были отпущены, Служба безопасности Украины не нашла нарушений в их действиях

Фото: Анна Захарова / РИА Новости

Экипаж задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit прилетел в Москву из Кишинева. Это следует из информации табло аэропорта Домодедово.

Совмещенный рейс авиакомпаний Air Moldova (9U 177) и S7 (S7 4542) приземлился в воздушной гавани в 3:37 мск. Отмечается, что выдача багажа окончена.

Накануне телеканал «Звезда» показывал кадры из аэропорта Кишинева, на которых экипаж регистрировался на рейс в Москву. Он вылетел в 1:30 мск.

25 июля днем сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры, а также пограничники задержали российский танкер в порту Измаила. В СБУ заявили, что это судно использовалось в ноябре 2018 года для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал во время задержания украинских военных судов.