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3M $195 (+9,14%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Экипаж задержанного на Украине российского танкера вернулся в Москву
Рейс с российскими моряками, задержанными ранее на Украине, приземлился в российском аэропорту Домодедово. Накануне моряки были отпущены, Служба безопасности Украины не нашла нарушений в их действиях
Фото: Анна Захарова / РИА Новости

Экипаж задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit прилетел в Москву из Кишинева. Это следует из информации табло аэропорта Домодедово.

Совмещенный рейс авиакомпаний Air Moldova (9U 177) и S7 (S7 4542) приземлился в воздушной гавани в 3:37 мск. Отмечается, что выдача багажа окончена.

Накануне телеканал «Звезда» показывал кадры из аэропорта Кишинева, на которых экипаж регистрировался на рейс в Москву. Он вылетел в 1:30 мск.

Общество
Члены экипажа задержанного в Измаиле танкера признаны свидетелями

25 июля днем сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры, а также пограничники задержали российский танкер в порту Измаила. В СБУ заявили, что это судно использовалось в ноябре 2018 года для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал во время задержания украинских военных судов.

Само судно признано вещественным доказательством и остается задержанным на территории Украины. В действиях экипажа СБУ не нашла оснований для задержания. Их допросили и признали свидетелями, а затем отпустили. С территории Украины экипаж направился в Молдавию, а оттуда в Россию.

Накануне вечером агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на свой дипломатический источник сообщили, что Москва расценивает освобождение российских моряков как тенденцию к возврату Киева в правовое поле.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Украина, Москва, Кишинев, российские моряки
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