Экипаж задержанного на Украине российского танкера вернулся в Москву

Экипаж задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit прилетел в Москву из Кишинева. Это следует из информации табло аэропорта Домодедово.
Совмещенный рейс авиакомпаний Air Moldova (9U 177) и S7 (S7 4542) приземлился в воздушной гавани в 3:37 мск. Отмечается, что выдача багажа окончена.
Накануне телеканал «Звезда» показывал кадры из аэропорта Кишинева, на которых экипаж регистрировался на рейс в Москву. Он вылетел в 1:30 мск.
25 июля днем сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры, а также пограничники задержали российский танкер в порту Измаила. В СБУ заявили, что это судно использовалось в ноябре 2018 года для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал во время задержания украинских военных судов.