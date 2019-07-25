СБУ опубликовала видео задержания российского танкера

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания российского танкера Nika Spirit в украинском порту. Ролик размещен на сайте спецслужбы.

Видео: Служба безпеки України / YouTube

В ведомстве заявили, что на борту судна завершен обыск, изъяты документы, допрошены члены экипажа. Судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Танкер был задержан в украинском порту Измаил 25 июля. СБУ заявила, что ранее он назывался «Нейма», и его название было изменено «с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии». По данным спецслужбы, танкер использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по захвату в Черном море украинских военных кораблей.

Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в ноябре 2018 года. Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Моряков арестовали. Киев утверждает, что Россия была предупреждена о маневрах, и расценивает действия Москвы как агрессию. Российская сторона считает инцидент провокацией.