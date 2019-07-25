Украина задержала российский танкер за блокировку своих военных кораблей

Служба безопасности Украины объявила о задержании российского танкера, который использовался в операции по захвату на подступах к Керченскому проливу украинских военных кораблей

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Служба безопасности Украины объявила о задержании совместно с Военной прокуратурой российского танкера, который, по данным спецслужбы, использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по захвату в Черном море украинских военных кораблей.

«Группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия: обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном на официальной странице ведомства в сети Facebook.

В СБУ подчеркнули, что судно признано вещественным доказательством, в настоящее время готовится ходатайство о его аресте. В Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) РБК сообщили, что задержанный танкер принадлежит компании из Геленджика «Альтомар Шиппинг».

В сообщении СБУ разъясняется, что танкер был задержан в украинском порту Измаил, куда он зашел под названием Nika Spirit. Однако правоохранительным органам Украины удалось установить, что это название судно получило «с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акте агрессии», а ранее танкер назывался «Нейма».

По данным СБУ, 25 ноября 2018 года танкер «Нейма» был использован для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить по Керченскому проливу направлявшиеся из Черного моря в Азовское три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать корабли.