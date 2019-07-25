Украина задержала российский танкер за блокировку своих военных кораблей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,96 -0,34 EUR Бирж. 70,14 -0,35 Brent 63,96 +0,41% USD Нал. 63,45 62,71 EUR Нал. 70,59 69,78 USD ЦБ 63,16 +0,04 EUR ЦБ 70,29 -0,03 EUR/USD 1,1143 +0,0007 BTC/USD Бирж. 10 150,00 +375,08 IMOEX 2 717,45 +1,29% RTSI 1 359,87 +1,51% DJIA 27 269,97 -0,29% Nasdaq 8 321,50 +0,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Norfolk Southern $237 (+27,72%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,41%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+28,37%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Norfolk Southern $237 (+27,72%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,41%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+28,37%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 12:44
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 70,29 (-0,03) Quote, 12:44
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию Политика, 15:53 Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей Экономика, 15:45 Мосгоризбирком отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом Политика, 15:38 Банк Турции резко снизил ключевую ставку после отставки его главы Финансы, 15:38 Защита и стабильность: от чего зависит хешрейт Bitcoin Крипто, 15:35 Раненый в Турции белорусский дипломат пришел в сознание Политика, 15:33 МИД России прокомментировал задержание российского танкера СБУ Общество, 15:28 Модельеры Dolce & Gabbana выставили на продажу виллу в Италии Недвижимость, 15:27 «Вера-Олимп» подала заявку на покупку лидера наружной рекламы в России Бизнес, 15:24 Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ Политика, 15:18 Инвестиции в акции для новичков: как избежать провала Pro, 15:12 Якутского журналиста оштрафовали за злоупотребление свободой информации Общество, 15:11 Матвиенко допустила несправедливость отказа в регистрации в Мосгордуму Политика, 15:08 «Шанхай» из УБП: что происходит на рынке загородного жилья в Подмосковье Недвижимость, 14:59
Общество ,  
0 
Украина задержала российский танкер за блокировку своих военных кораблей
Служба безопасности Украины объявила о задержании российского танкера, который использовался в операции по захвату на подступах к Керченскому проливу украинских военных кораблей
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Служба безопасности Украины объявила о задержании совместно с Военной прокуратурой российского танкера, который, по данным спецслужбы, использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по захвату в Черном море украинских военных кораблей.

«Группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия: обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном на официальной странице ведомства в сети Facebook.

В СБУ подчеркнули, что судно признано вещественным доказательством, в настоящее время готовится ходатайство о его аресте. В Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) РБК сообщили, что задержанный танкер принадлежит компании из Геленджика «Альтомар Шиппинг».

В сообщении СБУ разъясняется, что танкер был задержан в украинском порту Измаил, куда он зашел под названием Nika Spirit. Однако правоохранительным органам Украины удалось установить, что это название судно получило «с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акте агрессии», а ранее танкер назывался «Нейма».

По данным СБУ, 25 ноября 2018 года танкер «Нейма» был использован для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить по Керченскому проливу направлявшиеся из Черного моря в Азовское три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать корабли.

«С нами на связь никто не выходил. Обычно на таком судне примерно 10–12 человек, потому что это судно «река-море» и там обычно много народа нет. Полноценно этим должен заниматься судовладелец, который называется «Альтомар шиппинг», формально он находится в Геленджике. Экипаж должен был связаться с ним. В принципе непонятно основание задержания. То ли это судно, которое они подозревают? Допустим, это то судно, но второй вопрос: был ли там [данный] экипаж в это время. Потому что экипажи меняются не реже, чем через четыре-шесть месяцев. Там, возможно, тех людей, которые тогда находились на этом борту, просто нет», — заявил РБК первый заместитель председателя РПСМ Игорь Ковальчук.

Политика
Обменный курс: когда Москва и Киев договорятся о передаче моряков

В 2018 году президент Украины Петр Порошенко называл события в Черном море войной. «Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко.

В обеих странах по поводу произошедшего были возбуждены уголовные дела. Все украинские моряки были арестованы и в настоящее время находятся в московских СИЗО.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: СБУ, Украина, Керченский пролив
Материалы по теме
Украинский омбудсмен заявила о договоренностях по освобождению моряков
Политика
Обменный курс: когда Москва и Киев договорятся о передаче моряков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter