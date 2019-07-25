СБУ объяснила освобождение российских моряков

Служба безопасности Украины не выявила оснований для задержания экипажа российского танкера. Об этом в пресс-службе СБУ сообщили агентству «Интерфакс-Украина».

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.

Днем 25 июля в украинском порту Измаил был задержан танкер Nika Spirit. Представители украинской спецслужбы объяснили, что судно в ноябре 2018 года использовали, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал и не пропустить три корабля ВМС Украины.

После проведения следственных действий экипаж танкера отпустили, в настоящее время моряки возвращаются в Россию. Членов экипажа признали свидетелями. Судно признали вещественным доказательством, оно останется в украинском порту.