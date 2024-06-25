Развожаев сообщил о семи выписанных пострадавших при атаке на Севастополь
Семь пострадавших при обстреле Севастополя со стороны Украины выписали из городских больниц, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В их числе четыре ребенка и трое взрослых, уточнил он.
В больницах города остаются 50 человек, из них один взрослый остается в тяжелом состоянии. В Москву привезли 22 пострадавших, из них девять — в тяжелом, два ребенка — в крайне тяжелом состоянии.
Днем 23 июня Севастополь атаковали пять ракет ATACMS, их обломки упали в том числе на городские пляжи. Погибли четыре человека, включая двоих детей, а пострадали более 150 человек. Следственный комитет завел дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).
Минобороны России возложило вину на США поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели. В ООН после удара заявили, что при ведении боевых действий нельзя допускать гибель мирных жителей.
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