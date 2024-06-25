 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев сообщил о семи выписанных пострадавших при атаке на Севастополь

Сюжет
Военная операция на Украине

Семь пострадавших при обстреле Севастополя со стороны Украины выписали из городских больниц, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В их числе четыре ребенка и трое взрослых, уточнил он.

В больницах города остаются 50 человек, из них один взрослый остается в тяжелом состоянии. В Москву привезли 22 пострадавших, из них девять — в тяжелом, два ребенка — в крайне тяжелом состоянии.

Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Днем 23 июня Севастополь атаковали пять ракет ATACMS, их обломки упали в том числе на городские пляжи. Погибли четыре человека, включая двоих детей, а пострадали более 150 человек. Следственный комитет завел дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

Минобороны России возложило вину на США поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели. В ООН после удара заявили, что при ведении боевых действий нельзя допускать гибель мирных жителей.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Персоны
Севастополь пострадавшие больницы Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
В Севастополе рассказали о госпитализированных после обстрела
Общество
В больнице сообщили о тяжелом состоянии четырех детей из Севастополя
Политика
Небензя назвал несомненной причастность США к атаке на Севастополь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Домодедово у гражданки Вьетнама изъяли радиоактивные метки для карт Общество, 12:38
«СберСити» — о том, как построить умный город и современных технологиях Недвижимость, 12:38
В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ Политика, 12:34
Развожаев сообщил о семи выписанных пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 12:30
Вам никогда не построить крупный бизнес с такими сотрудниками. Что делать Pro, 12:26
Индикатор дохода майнинга биткоина приблизился к историческому минимуму Крипто, 12:23
На Сахалине осудили четырех военных за дезертирство из зоны боев Политика, 12:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине депутата Рады обвинили в похищении бывшего военного Политика, 12:19
Жена Ассанжа рассказала, когда он станет «свободным человеком» Политика, 12:17
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 12:15
NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации Инвестиции, 12:10
Эксперты оценили тактику швейцарцев по нейтрализации рекордсмена Евро Спорт, 12:05
Трамп выступит на крупной криптовалютной конференции в июле Крипто, 12:01
Третьяк рассказал об отправленных Бобровскому талисманах на удачу Спорт, 11:58