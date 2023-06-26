Как Ростов-на-Дону пережил день с «Вагнером»

«Друг напротив друга с оружием люди, выросшие в одном дворе». День с «Вагнером» в Ростове

Военные объекты Ростова на один день оказались заблокированными бойцами «Вагнера». Как встречали и провожали ЧВК, какие задачи поставили перед вагнерами и как реагировали местные жители и силовики— в материале РБК

Ворота рядом со зданием цирка в Ростове-на-Дону, в которых застрял танк ЧВК «Вагнер» (Фото: Мария Лисицына / РБК)

В ночь на 24 июня военная техника и бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в Ростов-на-Дону, заблокировав штаб ЮВО и объекты силовых ведомств. Боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в походе на Ростов-на-Дону, рассказал РБК о том, какие задачи были поставлены перед ними и как на их продвижение реагировали правоохранители, жители — чем им запомнился этот день.

«Основная задача была — окружить штаб»

Первые сообщения Евгения Пригожина о выдвижении бойцов ЧВК были опубликованы вечером 23 июня.

Как продвигался «Вагнер» Как заявлял Пригожин, он выдвинул силы ЧВК «Вагнер» не только в Ростов-на-Дону, но и на Москву. После этого военная техника прошла через Воронежскую и Липецкую области. ФСБ возбудила дело против Пригожина о призывах к вооруженному мятежу, ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина «предательством» и «ударом в спину». «Те, кто организовал мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, совершили преступление и ответят за него», — подчеркивал он. Вечером 24 июня Пригожин заявил, что останавливает движение своих сил и отводит их в тыловые лагеря, так как в результате переговоров были достигнуты соответствующие договоренности. Переговоры с Пригожиным проводил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщала его пресс-служба. Кремль сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, а сам он уедет в Белоруссию. Участвовавших в походе бойцов ЧВК преследовать не будут.

Боец ЧВК «Вагнер», который был в числе зашедших в Ростов, на условиях анонимности рассказал РБК, что они вошли в город около 1:00 в ночь на 24 июня, а на «заранее определенных точках» были около 2:00. Кроме штаба ЮВО вагнеровцы заблокировали другие военные и силовые объекты, в том числе управление МВД по Ростовской области и региональное управление ФСБ, говорит он.

Это же подтверждают и местные жители. «Они в час ночи заехали на Буденновский [проспект], все перекрыли. Я вылетаю на Буденновский, смотрю — опа. Думаю, [украинцы], что ли приехали? Поехал домой, утром просыпаюсь — уже все перекрыто», — рассказал РБК местный житель.

Утром Пригожин заявил о полном контроле над военными объектами Ростова, в том числе военным аэродромом. «Самая главная задача была — аккуратно зайти [в город], окружить штаб ЮВО (Южного военного округа), никого не пропускать. Все было спокойно, никто не пострадал», — говорит собеседник РБК в ЧВК «Вагнер».

По его словам, основной инструкцией для бойцов ЧВК было не допустить столкновений с силовиками, сохранять максимальное спокойствие. На вопрос о том, как силовики Ростова-на-Дону реагировали на появление вагнеровцев, участник ЧВК ответил, что их встречали дружелюбно — пропускали спокойно, никто не открыл огонь.

Но собеседник РБК подчеркнул, что ситуация была напряженной: «Друг напротив друга с оружием могли стоять люди, выросшие в одном дворе». Однако в итоге с правоохранителями никаких инцидентов не возникло, заверил он.

«Гуляния», скупка гречки и фото на танке

Ростовчане по-разному реагировали на присутствие в городе вооруженных людей и военной техники. Местная жительница Ольга, работающая в кафе недалеко от одного из военных объектов, окруженных вагнеровцами, рассказала, что страха не испытывала. «Я точно знала, что стрелять не будут, никого убивать не будут. Чего мне паниковать? Это же свои пришли. Ладно бы еще чужие пришли. А так пришел человек, который [прошел] половину Украины, зачем ему стрелять по мирным жителям?» — пояснила она. Похожей точки зрения придерживались еще несколько человек, с которыми поговорил РБК.

Бойцы ЧВК «Вагнер» стояли в оцеплении у военных объектов весь день 24 июня. По словам жителей города, с которыми поговорил РБК, все было спокойно, бойцы ЧВК не вступали в конфликты, разрешали фотографироваться с техникой.

Жительница Ростова, работающая в магазине на одной из центральных улиц, рассказала, что местные жители гуляли между постами «Вагнера», в том числе с детьми, покупали и распивали алкоголь. По ее словам, в какой-то момент это стало напоминать «народное гуляние или какой-то городской праздник». Некоторые покупали для вагнеровцев воду и еду.

Но не обошлось без пострадавших — двое мужчин рассказали корреспонденту РБК, что их товарищ сильно повредил руку, упав с танка, на который перед этим забрался. Мужчина подтвердил, что у него свежий перелом, однако отказался комментировать обстоятельства, при которых это произошло.

Отдельной достопримечательностью Ростова стали ворота между городским цирком и штабом ЮВО, в которых застрял один из танков ЧВК. В итоге машину вызволили 24 июня около 22:30. За этим наблюдали немало людей, которые приветствовали выехавший танк криками и свистом. На следующий день горожане приходили к воротам цирка, чтобы сфотографироваться там.

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Однако не все были уверены в благополучном исходе ситуации с ЧВК «Вагнер» — некоторые люди спешно покинули город, опасаясь начала боевых действий. Ростовчанин, работающий водителем такси, рассказал, что 24 июня вез в город Шахты (около 80 км от Ростова-на-Дону) девушку с котом, которая решила переждать опасную ситуацию у родителей. По словам мужчины, она была уверена, что сейчас «начнется война», потому что «ахматовцы едут» (об отправке бойцов чеченского спецназа «Ахмат» в «зону напряженности» утром 24 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. После ухода вагнеровцев его командир Апты Алаудинов сообщил, что спецназ возвращается в зону проведения спецоперации).

В одном из отелей Ростова-на-Дону РБК, в свою очередь, рассказали, что 24 июня спешно выехало большое количество постояльцев, так что занятыми остались лишь несколько номеров (при обычной полной загрузке гостиницы, по словам ее сотрудников). В отеле даже приняли решение временно отменить систему «шведский стол» во время завтрака и кормить оставшихся единичных постояльцев индивидуально.

Те же ростовчане, которые остались в городе, постарались закупиться продуктами впрок. Корреспондент РБК побывал в нескольких магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка», сотрудники которых рассказали, что накануне горожане «сметали» основные продукты: крупы, муку, консервы, охлажденное мясо, бананы и другие. По состоянию на середину дня 25 июня в этих магазинах все еще оставались пустыми некоторые полки. Так, во всех магазинах не было яиц, в некоторых практически полностью отсутствовала охлажденная курица, где-то не было гречки, где-то остались лишь несколько пачек сахара. Сотрудники магазинов утверждали, что подвоз продуктов будет, но в тот же день или на следующий — неясно.

РБК направил запросы в X5 Retail Group, а также сети «Магнит», «Лента» и «Вкусвилл».

Житель города Сергей также рассказал, что в этот день на заправках образовались очереди — люди запасались топливом для автомобилей. По его словам, для того чтобы заправиться, он простоял в очереди час.

Вечером 24 июня губернатор Василий Голубев говорил, что в области возник ажиотажный спрос на ГСМ, но запасы продуктов и топлива в области достаточные.

Аплодисменты и упреки в жадности

ЧВК «Вагнер» сняла оцепление с военных объектов Ростова вечером 24 июня. По словам бойца, разговаривавшего с РБК, в целом их в городе встречали тепло, а провожали аплодисментами.

Но были и те, кто отнесся в Ростове к вагнеровцам с негативом. «Такие люди говорили, что мы воюем не за Родину, а за деньги, обвиняли нас в жадности», — рассказал он.

По словам участника ЧВК, все, кто заходил в Ростов-на-Дону, «знали, куда они идут и для чего». Приказ вернуться в лагеря стал для них неожиданностью. «Обидно, если честно», — сказал он.

Собеседники РБК из числа местных жителей по-разному оценивают действия ЧВК «Вагнер» и объясняют, почему часть людей их поддержала. Кто-то считает, что военную компанию, участники которой находятся на передовой, хотели «подмять под себя», а она не дала этого сделать. Другие говорят, что сейчас «не время для таких выступлений».