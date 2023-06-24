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Кадыров заявил об отправке чеченских бойцов «в зону напряженности»

Кадыров: Чеченские бойцы отправились в зону напряженности, мятеж должен быть подавлен
«Мятеж должен быть подавлен», — заявил Кадыров и предупредил о готовности к «жестким мерам». Действия ЧВК «Вагнер» называл «военным мятежом» и президент Владимир Путин
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы «выехали в зону напряженности» и «мятеж должен быть подавлен». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Президент Владимир Путин 24 июня назвал действия ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина организацией «военного мятежа». Против Пригожина возбуждено уголовное по соответствующей статье (278 УК РФ). 23 июня он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответ (Минобороны опровергло это и назвало провокацией). На следующий день Пригожин выступил с утверждением о блокировке его силами Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами.

«Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости», — заявил Кадыров.

Он заявил о готовности «сделать всё» рад сохранения «единства России» и защиты ее государственности. «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!» —добавил глава Чечни.

Режим контртеррористической операции объявлен в Москве, Московской и Воронежской областях. Губернатор последней Александр Гусев сообщил, что в регионе идут «оперативно-боевые мероприятия». В то же время он сообщал о появлении в интернете недостоверной информации, связанной с «продвижением колонны военной техники по территории Воронежской области».

В Ростовской области, а также на границах Липецкой и Воронежской ограничили движение на трассе М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск), альтернативные маршрут в обход нее рекомендовали использовать в оперштабе Краснодарского края.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Рамзан Кадыров ЧВК Вагнер Чечня
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