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Чеченский спецназ объявил о возвращении в зону спецоперации из Ростова

Командир спецназа «Ахмат» объявил о возвращении в зону операции на Украине из Ростова
Чеченские спецназовцы накануне получили приказ прибыть в район хутора под Ростовом, сообщил командир подразделения. Теперь им приказано вернуться в зону военной операции на Украине
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чеченский спецназ объявил о возвращении в зону спецоперации из Ростова
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Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» возвращаются в зону проведения военной операции на Украине, сообщил командир спецподразделения Апты Алаудинов, передает ЧГТРК «Грозный». Накануне чеченских бойцов отправили в Ростов-на-Дону.

«Сейчас мы с вами получили приказ возвратиться обратно на наши боевые порядки, туда, где нас ждет враг», — сказал Алаудинов.

Он рассказал, что ранее бойцы «Ахмата» по приказу верховного главнокомандующего прибыли в Большой Лог (хутор под Ростовом-на-Дону). «Хвала Всевышнему, что эта ситуация разрешилась мирным образом», — добавил командир «Ахмата».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям компании и гибели множества бойцов. Он пообещал ответить на это и объявил о начале «марша справедливости» на Москву. Минобороны опровергло обвинения Пригожина и назвало его действия провокацией. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Утром 24 июня Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам назвал действия Пригожина предательством и ударом в спину. Он пообещал сделать все, «чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — сказал Путин.

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Чеченский спецназ объявил о возвращении в зону спецоперации из Ростова

Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого объявил об отправке чеченских бойцов в «зону напряженности». «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы», — написал он в своем телеграм-канале.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным и основатель ЧВК согласился остановить движение колонны по территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, он сможет «уйти в Белоруссию».

Теги
Персоны
"Ахмат" Чечня Ростовская область Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Военная операция на Украине
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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