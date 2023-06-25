В Ростовской области восстановили работу автовокзалов

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В Ростове-на-Дону восстановили работу авто- и железнодорожных вокзалов в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

«Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления — по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных (студенты, дачники и т. д.)», — сообщили в ведомстве.

25 июня МЧС объявило, что все ограничения на движение по трассам Ростовской области, введенные 24 июня, отменены. Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. При этом выезд из Ростовской области оставался свободен.

Эти меры вводились на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города.



К вечеру субботы, 24 июня, ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело об организации вооруженного мятежа против бизнесмена прекратят, а сам он сможет уехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.