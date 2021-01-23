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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова сочла недопустимым введение международных паспортов вакцинации

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Введение любого рода паспорта вакцинации от коронавируса ограничит передвижение людей между странами, что является недопустимым. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия», — пояснила она.

По ее словам, в ряде регионов России пытались ввести документы о вакцинации от COVID-19 для допуска на массовые мероприятия, что, по ее словам, является неверным подходом. Голикова отметила, что 23 января российское правительство заявило регионам о недопустимости таких мер.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вице-премьер России напомнила, что сейчас в Евросоюзе предлагают подобные инициативы для стран с большим потоком туристов. Тем не менее комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ принял решение о нецелесообразности введения таких документов на данный момент, заключила она.

Ранее глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме не рассматривается вопрос введения «ковид-паспортов» в России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заверила, что речи о «ковид-паспортах» не идет. По ее словам, в России будут вести лишь реестр привившихся.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович 20 января сказала, что организация пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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