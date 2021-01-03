Роспотребнадзор высказался о снятии ограничений для привитых от COVID-19

Этот вопрос требует проработки, особенно с учетом данных о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее похожее суждение о COVID-паспортах высказывал Владимир Путин

Фото: Павел Головкин / AP

Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор. Заявление ведомства цитирует в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Роспотребнадзор отмечает, что использование документов, которые подтверждают, что человек прошел вакцинацию, — распространенная практика. «Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке против коронавируса. Получить его можно на портале «Госуслуги».

В перспективе в него могут заноситься и данные о других прививках, допускал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.