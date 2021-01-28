Голикова на совещании у Путина заявила о вреде введения «ковид-паспортов»

По ее словам, в России уже есть официальный документ, который подтверждает факт прохождения вакцинации гражданами. Введение паспортов, как отметила вице-премьер, вызывает раздражение у россиян

Татьяна Голикова (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что введение «ковид-паспортов» в регионах может нанести вред. Об этом она сказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «Россия-24».

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По ее словам, единственным документом, предусмотренным действующим законодательством, является сертификат о прививке от коронавируса. Этот документ, как уточнила Голикова, был утвержден Минздравом.

«Еще раз хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила она.