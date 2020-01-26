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Вирус из Китая ,  
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Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Речь идет о компании «Русь-Тур», которая начала эвакуировать туристов с 26 января. Ростуризм ранее рекомендовал туроператорам приостановить продажи путевок в Китай из-за распространения инфекции
Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании. Заявки на отдых на острове отменены с 26 января.

Кроме того, с 25 января компания приостановила продажи туров в Китай до того, как эпидемиологическая обстановка в стране не нормализуется. «В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановлении продаж все туры будут восстановлены», — пообещали в компании.

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Как сообщил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, «Русь-Тур» стал первым российским туроператором, который занялся досрочным вывозом туристов из Китая. По его словам, в течение ближайшей недели домой должны вернуться 1,1 тыс. человек. «Кто-то досрочно, и им оператор будет компенсировать неиспользованные дни отдыха, финансово», — отметил он.

«Программа всех операторов сейчас выполняется в текущем и плановом режиме. В пятницу прекратилась продажа туров, также начались запросы туристов по аннуляции туров в Китай, а новые туры вообще не формируются», — рассказал Горин. По словам вице-президента АТОР, сейчас начнется плановое сокращение притока российских туристов в Китай. «Новых продаж нет, а старые завершатся в двухнедельный период», — отметил он. «Все туристы, которых должны вывезти, обеспечены билетами и размещены в гостиницах», — добавил Горин.

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24 января Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай, «в обязательном порядке» информировать об эпидемиологической ситуации тех, кто приобрел туры в КНР, и предлагать туристам поездки в другие страны. Россиянам, которые уже находятся в КНР, ведомство посоветовало не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета». Первой российской компанией, приостановившей продажу туров в Китай, стала Tez Tour.

В АТОР ранее подсчитали, что на острове Хайнань могут находиться около 5–6 тыс. россиян, оформивших путевки у туроператоров. По стране в рамках групповых и индивидуальных туров могут путешествовать еще до 1 тыс. организованных российских туристов.

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Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в декабре прошлого года. Отдельные случаи заболевания выявили за пределами КНР, в том числе в США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде и в других странах. По последним данным властей Китая, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли 56 человек, общее число заразившихся во всем мире превысило 2 тыс. В Пекине предупредили, что вирус является инфекционным и во время инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель, и темпы его распространения могут вырасти.

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Афонский
Теги: Китай, туроператор, АТОР, коронавирус
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