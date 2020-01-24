Ростуризм посоветовал туроператорам предлагать вместо Китая другие страны

Ростуризм рекомендовал туроператорам предлагать поездки в более эпидемиологически благополучные страны, чем Китай. Об этом говорится в сообщении агентства, поступившем в РБК.

В Ростуризме также отметили, что туроператоры и турагентства обязаны сообщать о возможном риске заражения новым коронавирусом в КНР. Агентство посоветовало туристам учитывать сложившуюся ситуацию при принятии решения о поездке в Китай.

В конце декабря в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызванной неизвестным видом коронавируса. Впоследствии случаи заболевания обнаружились в других городах КНР, в США, Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме. South China Morning Post пишет, что число зараженных достигло 918 человек, еще 26 человек умерли.

Китайские медики сообщали, что вирус передается от человека к человеку. При этом Национальная комиссия здравоохранения страны заявила, что в Шанхае вылечили первого пациента, заразившегося новым коронавирусом.