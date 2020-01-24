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Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай

В ведомстве советуют россиянам не ездить в Китай из-за нового коронавируса, а тем, кто уже в КНР, рекомендуют не покидать гостиниц
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Туристов, уже купивших или планирующих приобрести тур в КНР, операторам посоветовали «в обязательном порядке» информировать об эпидемиологической ситуации в стране.

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В ведомстве напомнили, что у туристов есть право требовать расторгнуть договор или изменить его условия в случае, если с момента его заключения сильно изменились обстоятельства. Например, условия путешествия ухудшились. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу должны вернуть деньги.

Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Китай, а тем, кто уже находится в КНР, советуют не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в Китае в декабре 2019 года. К 24 января жертвами болезни стали 26 человек, более 900 заражены. Помимо КНР случаи заражения зарегистрировали в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге, Сингапуре, Японии и Непале.

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Туристы были обеспокоены ситуацией в Китае еще в начале недели — туроператорам поступало много звонков с вопросами о том, безопасно ли ехать в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, сообщала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Отказы от забронированных туров начались в четверг 23 января: об аннуляциях сообщил туроператор «Интурист», речь шла о единичных отказах от туров на остров Хайнань на ближайшие даты.

Случаи отказов от туров подтверждал также туроператор Anex Tour, в Tez Tour отмечали, что о массовых отмен бронирований речь не идет. Поскольку официальной рекомендации Ростуризма не посещать Китай на тот момент не было, вернуть деньги за тур клиенты могли только со штрафами, указывала Тюрина.

Китай входит в число самых популярных у россиян направлений турпоездок. В 2019 году Китай находился на шестом месте: по данным Росстата, за девять месяцев россияне совершили в эту страну 1,7 млн туристических поездок. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года российский турпоток в Китай вырос на 21%. Всего за девять месяцев 2019 года Китай с с целью туризма, учебы, работы, с частными и другими целями посетили 1,9 млн россиян (на 18,7% больше, чем год назад), следует из данных Погранслужбы ФСБ. Популярное у россиян в это время года направление отдыха в Китае — остров Хайнань — находится на расстоянии 1,5 тыс. км от города Ухань, где была зафиксирована вспышка нового вируса. По данным туроператоров, на Хайнане случаев заражения коронавирусом зафиксировано не было.

Авторы: Елена Сухорукова, Константин Нагаев
Теги: Китай, Ростуризм
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