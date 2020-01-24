Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай

В ведомстве советуют россиянам не ездить в Китай из-за нового коронавируса, а тем, кто уже в КНР, рекомендуют не покидать гостиниц

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Туристов, уже купивших или планирующих приобрести тур в КНР, операторам посоветовали «в обязательном порядке» информировать об эпидемиологической ситуации в стране.

В ведомстве напомнили, что у туристов есть право требовать расторгнуть договор или изменить его условия в случае, если с момента его заключения сильно изменились обстоятельства. Например, условия путешествия ухудшились. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу должны вернуть деньги.

Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Китай, а тем, кто уже находится в КНР, советуют не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».