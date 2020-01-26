Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

Согласно официальным данным КНР, количество заразившихся составляет 1975 человек. За сутки число жертв вируса увеличилось на 15 человек

Фото: Xiong Qi / AP

Жертвами коронавируса в Китае стали 56 человек, пишет Reuters со ссылкой на госкомитет по делам здравоохранения КНР.

По информации властей, вирусом заразились 1975 человек. Таким образом, за сутки с момента последнего официального обновления данных жертвами болезни стали еще 15 человек, число инфицированных выросло почти на 700 человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 января заявил, что распространение вируса ускоряется. Он призвал местные власти всех уровней сделать своим приоритетом контроль над заболеванием.

После публикации вчерашних данных о заболеваемости первые случаи заражения были выявлены в Канаде, Португалии, Малайзии и Австралии. Кроме того, о первом погибшем от вируса сообщили власти Шанхая и провинции Хэнань. В 25 регионах Китая введен наивысший режим ЧС.