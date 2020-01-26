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Вирус из Китая ,  
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Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

Согласно официальным данным КНР, количество заразившихся составляет 1975 человек. За сутки число жертв вируса увеличилось на 15 человек
Фото: Xiong Qi / AP

Жертвами коронавируса в Китае стали 56 человек, пишет Reuters со ссылкой на госкомитет по делам здравоохранения КНР.

По информации властей, вирусом заразились 1975 человек. Таким образом, за сутки с момента последнего официального обновления данных жертвами болезни стали еще 15 человек, число инфицированных выросло почти на 700 человек.

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Председатель КНР Си Цзиньпин 26 января заявил, что распространение вируса ускоряется. Он призвал местные власти всех уровней сделать своим приоритетом контроль над заболеванием.

После публикации вчерашних данных о заболеваемости первые случаи заражения были выявлены в Канаде, Португалии, Малайзии и Австралии. Кроме того, о первом погибшем от вируса сообщили власти Шанхая и провинции Хэнань. В 25 регионах Китая введен наивысший режим ЧС.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались признавать новый вирус ЧС международного масштаба, указав, что власти Китая принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни

Автор: Артём Губенко
Теги: Китай, вирус, погибшие
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