Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай

Туроператор Tez Tour приостановил продажу туров в Китай после рекомендаций Ростуризма, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В соответствии с распоряжением Ростуризма от 24.01.20 продажа туров в Китай на сайте туроператора Tez Tour приостановлена», — говорится в сообщении.

В дальнейшем всех туристов, купивших или планирующих купить туры в Китай будут информировать об эпидемиологической ситуации в стране и порядке расторжения договоров в соответствии со ст. 14 закона «О туризме». Эта статья предусматривает, что туристы могут вернуть потраченные деньги, если до начала поездки в стране назначения возникли обстоятельства, угрожающие их жизни и здоровью.