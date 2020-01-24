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Вирус из Китая ,  
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Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай

Туроператор Tez Tour приостановил продажу туров в Китай после рекомендаций Ростуризма, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В соответствии с распоряжением Ростуризма от 24.01.20 продажа туров в Китай на сайте туроператора Tez Tour приостановлена», — говорится в сообщении.

Ростуризм посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай
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В дальнейшем всех туристов, купивших или планирующих купить туры в Китай будут информировать об эпидемиологической ситуации в стране и порядке расторжения договоров в соответствии со ст. 14 закона «О туризме». Эта статья предусматривает, что туристы могут вернуть потраченные деньги, если до начала поездки в стране назначения возникли обстоятельства, угрожающие их жизни и здоровью.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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Ростуризм посоветовал туроператором приостановить продажу туров в КНР из-за вспышки нового коронавируса, которую зафиксировали в этой стране. К 24 января жертвами болезни стали 26 человек, более 900 заразились. Кроме Китая, зараженные есть в Южной Корее, Японии, Гонконге, Сингапуре, Непале, США и Франции.

Теги: Китай, туроператор
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