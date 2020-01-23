Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса

Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.

«Полученные нами данные указывают, что змея является наиболее вероятным животным — носителем инфекции», — говорится в исследовании.

В нем ученые сравнили генетические коды вируса и различных животных. Самыми близкими к вирусу оказались генетические коды двух видов ядовитых змей — южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Жители Китая нередко употребляют в пищу змей и других диких животных, отмечает издание. Согласно исследованию Института зоологии Китайской академии наук, более 60% населения на юго-западе страны ели мясо дикого животного как минимум один раз за последние два года.