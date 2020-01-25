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Вирус из Китая ,  
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Роспотребнадзор не обнаружил в России заболевших новым вирусом из Китая

Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели 20 тыс. рейсов и более 1 млн человек
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), возникшей на территории Китая, по данным на 25 января, в России не зафиксировано. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Уточняется, что на всех пунктах пропуска через границу КНР проводится усиленный двойной контроль прибывающих. Так, на КПП с начала года врачи осмотрели 20 тыс. рейсов и более 1,16 млн человек. По итогам признаки инфекционных заболеваний нашли у 50 человек, прибывших из Китая, в том числе более чем у 20 из них были симптомы ОРВИ.

«Все граждане с такими симптомами в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении ведомства.

В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на новый коронавирус
Общество

По итогам проверки всех въезжающих из КНР в России были выявлены шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, двое — гриппом В, еще двое — парагриппом и один больной сезонной коронавирусной инфекцией, не представляющей угрозы для общества.

Ранее, 22 января, в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зарегистрировали два случая обращения пациентов с подозрением на коронавирус (высокая температура и отдышка). Один россиянин, прилетевший из Шанхая в Петербург, был госпитализирован с подозрением на ОРВИ. Другой, гражданин Китая, обратился за медпомощью спустя неделю после приезда из КНР — его отправили в инфекционную больницу. Информации о наличии у них коронавируса не приводится. Кроме того, 25 января стало известно о госпитализации в Иркутске еще одного гражданина КНР с симптомами вируса. Медики осмотрели мужчину и поставили ему предварительный диагноз нетипированного вируса гриппа А.

СМИ сообщили о смерти врача в Ухане от нового типа коронавируса
Общество

В конце декабря стало известно, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Случаи заражения зафиксировали почти во всех провинциях КНР. Вирус достиг США, Франции, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама, Таиланда и Непала.

По последней информации, число заболевших вирусом, передающимся от человека к человеку воздушно-капельным путем, превысило 1300 человек, а жертвами заболевания стало более 40 человек, в основном в провинции Хубэй.

Власти Китая закрыли десять городов страны, приостановив транспортное сообщение. Самым большим из них является Ухань: сейчас в городе не работают метро, вокзал и аэропорт, через него не могут проезжать междугородные автобусы. Для того чтобы покинуть Ухань, население которого составляет около 9 млн человек, необходим специальный пропуск. Жителям при выходе из дома предписано носить специальные маски.

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40
Общество

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время принял решение не вводить режима ЧС. Роспотребнадзор в свою очередь порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ростуризм также посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай, предлагая другие направления.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на новый коронавирус
Общество
СМИ сообщили о смерти врача в Ухане от нового типа коронавируса
Общество
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