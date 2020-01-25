Роспотребнадзор не обнаружил в России заболевших новым вирусом из Китая

Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели 20 тыс. рейсов и более 1 млн человек

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Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), возникшей на территории Китая, по данным на 25 января, в России не зафиксировано. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Уточняется, что на всех пунктах пропуска через границу КНР проводится усиленный двойной контроль прибывающих. Так, на КПП с начала года врачи осмотрели 20 тыс. рейсов и более 1,16 млн человек. По итогам признаки инфекционных заболеваний нашли у 50 человек, прибывших из Китая, в том числе более чем у 20 из них были симптомы ОРВИ.

«Все граждане с такими симптомами в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки всех въезжающих из КНР в России были выявлены шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, двое — гриппом В, еще двое — парагриппом и один больной сезонной коронавирусной инфекцией, не представляющей угрозы для общества.