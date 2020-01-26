Медики не нашли коронавирус у госпитализированных в Москве граждан Китая
Ни у одного из граждан Китая, которых накануне госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ, не обнаружили признаков коронавируса 2019-nCoV. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Всех пациентов по итогам обследования выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой выявили вирус гриппа А, рассказали в службе. «Ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика», — сообщили в ведомстве.
По данным депздрава, женщина чувствует себя удовлетворительно, ее выпишут в ближайшее время.
Как заявили в Роспотребнадзоре, среди госпитализированных нет тех, кто проживал или прибыл из города Ухань, где началась вспышка пневмонии из-за нового вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В гостинице «Арт Москва Войковская», где остановились китайские граждане, организовали медицинское наблюдение.