Медики не нашли коронавирус у госпитализированных в Москве граждан Китая

Всех пациентов, кроме одной женщины с вирусом гриппа А, выписали на амбулаторное лечение. В столичной гостинице «Арт Москва Войковская», где остановились китайские граждане, организовали медицинское наблюдение

Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Ни у одного из граждан Китая, которых накануне госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ, не обнаружили признаков коронавируса 2019-nCoV. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Всех пациентов по итогам обследования выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой выявили вирус гриппа А, рассказали в службе. «Ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика», — сообщили в ведомстве.

По данным депздрава, женщина чувствует себя удовлетворительно, ее выпишут в ближайшее время.

Как заявили в Роспотребнадзоре, среди госпитализированных нет тех, кто проживал или прибыл из города Ухань, где началась вспышка пневмонии из-за нового вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В гостинице «Арт Москва Войковская», где остановились китайские граждане, организовали медицинское наблюдение.