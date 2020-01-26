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Медики не нашли коронавирус у госпитализированных в Москве граждан Китая

Всех пациентов, кроме одной женщины с вирусом гриппа А, выписали на амбулаторное лечение. В столичной гостинице «Арт Москва Войковская», где остановились китайские граждане, организовали медицинское наблюдение
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Ни у одного из граждан Китая, которых накануне госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ, не обнаружили признаков коронавируса 2019-nCoV. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Всех пациентов по итогам обследования выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой выявили вирус гриппа А, рассказали в службе. «Ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика», — сообщили в ведомстве.

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По данным депздрава, женщина чувствует себя удовлетворительно, ее выпишут в ближайшее время.

Как заявили в Роспотребнадзоре, среди госпитализированных нет тех, кто проживал или прибыл из города Ухань, где началась вспышка пневмонии из-за нового вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В гостинице «Арт Москва Войковская», где остановились китайские граждане, организовали медицинское наблюдение.

По данным Роспотребнадзора, в инфекционный стационар госпитализировали шесть туристов из Китая, передает «РИА Новости». В пресс-службе департамента здравоохранения накануне сообщили РБК, что были госпитализированы семь китайских граждан. В ведомстве уточнили, что угрозы для их жизней или оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет, а в стационар иностранцев направили для наблюдения и обследования.

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25 января в Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализировали пятерых студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, а также жителя Пекина. Впоследствии ни у одного из них признаков заболевания не обнаружили. По данным Роспотребнадзора, пока в России не выявили случаев заболевания новой инфекцией.

Вспышка вируса была зарегистрирована в Ухане в декабре прошлого года. По последним данным властей КНР, жертвами пневмонии, вызванной 2019-nCoV, стали 56 человек, свыше 1,9 тыс. заразились. Случаи заболевания также зарегистрировали в США, Канаде, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. Типичные симптомы пневмонии — лихорадка и кашель, сообщили в Народной больнице Уханьского университета. На начальной стадии болезни некоторые также жаловались на тошноту, диарею и головную боль.

Авторы: Артем Афонский, Наталия Анисимова
Теги: департамент здравоохранения, Роспотребнадзор, Москва, коронавирус
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