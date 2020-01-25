В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на новый коронавирус

Гражданина Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на новый тип коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Иркутской области.

Гражданин КНР прибыл в город 24 января из Пекина. Власти сообщили, что китайца доставили в инфекционную больницу. «Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», — сказали в администрации.

По данным властей, медики осмотрели пациента и поставили ему предварительный диагноз нетипированного вируса гриппа А. Однако, чтобы исключить подозрение на новый коронавирус, его анализы отправили в Новосибирск.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную неизвестным типом коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали почти во всех провинциях КНР. Вирус достиг США, Франции, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама, Таиланда и Непала. Число жертв коронавируса превысило 40 человек, а заболевших — более 1,3 тыс.