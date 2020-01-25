У госпитализированных в Иркутске жителей Китая не выявили коронавирус

Наличие коронавируса у жителей Китая, госпитализированных в Иркутске, не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба правительства региона. Это следует из исследований, которые повторно проводились в лаборатории Новосибирска.

Ранее пятеро студентов Байкальского госуниверситета из Китая, а также житель Пекина, прибывший в Иркутск, были госпитализированы с симптомами гриппа. Для исключения подозрений на новый коронавирус их анализы отправили в Новосибирск.

В связи с отсутствием угрозы на распространение нового вируса из Китая с общежития Байкальского государственного университета был снят карантинный режим. Отмечается, что все пациенты вскоре будут выписаны.

Вспышка нового вида коронавируса была зарегистрирована в китайском Ухане в декабре прошлого года. К настоящему моменту от болезни скончался 41 человек, свыше 1,3 тыс. оказались заражены. Случаи заболевания также были зафиксированы за пределами Китая — в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Франции и других странах.