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Вирус из Китая ,  
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В Китае назвали симптомы нового коронавируса

Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство «Синьхуа».

На начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания. Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 56 человек, свыше 1,9 тыс. заразились. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах.

На фоне распространения эпидемии в 25 регионах Китая ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти страны также закрыли десять городов и часть Великой Китайской стены.

Теги: коронавирус, Китай, симптомы
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