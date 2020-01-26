Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Спорт, 01:06 Власти сообщили о госпитализации семерых граждан Китая с признаками ОРВИ Общество, 01:01 Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине Политика, 00:17 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 00:09 Полиция назвала предварительную версию ДТП с автобусом под Калугой Общество, 25 янв, 23:49 В Москве госпитализировали пять граждан Китая с подозрением на ОРВИ Общество, 25 янв, 23:29 В Петербурге из жилого дома эвакуировали около 60 человек из-за пожара Общество, 25 янв, 23:23 Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Общество, 25 янв, 23:17 RT опроверг переход Симоньян на пост гендиректора «Газпром-Медиа» Технологии и медиа, 25 янв, 23:13 В Иране экстренно сел пассажирский самолет Общество, 25 янв, 23:02 Нетаньяху назвал свой визит в США «великой миссией» Политика, 25 янв, 22:07 В Башкирии сгорел дом с двумя женщинами и ребенком Общество, 25 янв, 22:02 Захарова ответила на обвинения Украины в «краже» Россией чужой истории Политика, 25 янв, 21:51 «Барселона» потерпела первое поражение после смены тренера Спорт, 25 янв, 21:43
Вирус из Китая ,  
0 

Власти сообщили о госпитализации семерых граждан Китая с признаками ОРВИ

Семерых граждан Китая госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

На место проживания туристов выезжали врачи скорой помощи. Они провели медицинский осмотр всех граждан. 

«Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в депздраве, иностранцев госпитализировали в качестве дополнительной меры наблюдения и обследования. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет. Иностранцам оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Общество

Вечером 25 января представитель гостиницы «Арт Москва Войковская» в беседе с РБК сообщил о госпитализации пяти граждан Китая. По данным источника ТАСС, у семи граждан Китая была диагностирована высокая температура. В Москву иностранцы прибыли в составе группы из 20 человек несколько дней назад.

В конце декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухане. Позже стало известно, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. 

Помимо Китая, случаи заражения вирусом были выявлены в Сингапуре, США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде и на Тайване. По последним данным, от вируса скончался 41 человек, случаи заболевания подтвержданы у более 1,3 тыс. человек.

Теги: китайцы, ОРВИ, госпитализация, департамент здравоохранения Москвы
Материалы по теме
У госпитализированных в Иркутске жителей Китая не выявили коронавирус
Общество
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter