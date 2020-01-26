Власти сообщили о госпитализации семерых граждан Китая с признаками ОРВИ

Семерых граждан Китая госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

На место проживания туристов выезжали врачи скорой помощи. Они провели медицинский осмотр всех граждан.

«Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в депздраве, иностранцев госпитализировали в качестве дополнительной меры наблюдения и обследования. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет. Иностранцам оказывается медицинская помощь в полном объеме.