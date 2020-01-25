Посольство в Китае начало прорабатывать эвакуацию россиян из страны

В российской дипмиссии сообщают, что им поступают обращения от граждан России с вопросами о том, как покинуть закрытый на карантин город Ухань и провинцию Хубэй

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Посольство России вместе с китайской стороной прорабатывает организацию выезда россиян из провинции Хубэй и города Ухань, закрытого из-за коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Дипломат отметил, что на запрос о порядке выезда российских граждан из Уханя официального ответа пока нет. Тем не менее в диппредставительство продолжают поступать просьбы от россиян сообщить им, как можно покинуть Хубэй и Ухань.

По словам Егорова, для сбора запросов от россиян была открыта специальная линия, в том числе во «ВКонтакте». В посольстве обрабатывают все обращения и заносят их в список и передают китайской стороне.

«Мы исходим из того, что город закрыт, население города, в том числе и российские граждане, покинуть город не могут, как ранее объявили китайцы, в случае нарушения этого порядка, может последовать наказание, вплоть до уголовной ответственности», — добавил он.