Наивысший уровень ЧС ввели в 25 регионах Китая

Из-за вспышки коронавируса в 25 провинциях, муниципалитетах и других территориальных образованиях Китая был введен режим наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает Global Times.

Наивысший, I уровень реагирования на ЧС и усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают около 1,2 млрд человек, проживающих на этих территориях.

Впервые наивысший уровень ЧС был объявлен в провинции Хубэй. Именно там находится очаг вируса — город Ухань. Затем такие меры ввели города центрального подчинения — Пекин, Шанхай, Чунцин, Тяньцзинь и другие. Позднее всех режим ЧС объявили в провинции Шаньси.

Новый тип коронавируса впервые зафиксировали в Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, скончался 41 человек, а общее число заболевших составило 1323 человека. Помимо Китая случаи заражения были зарегистрированы во Франции, США, Австралии, Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее и ряде других стран.