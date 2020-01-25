Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters.

В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.

Ранее стало известно, что председатель КНР провел заседание политбюро ЦК КПК, посвященное мерам борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Кроме того, власти страны ввели наивысший уровень ЧС в 25 регионах, в том числе в Пекине, Шанхае, а также в городе Ухань, откуда началось распространение инфекции. Помимо этого, как передает Beijing News, власти Пекина ограничат междугородное автобусное сообщение.

Впервые вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря. С тех пор число заболевших превысило 1,3 тыс. человек, 41 человек погиб. Вирус уже вышел за пределы КНР. Отдельные случаи заражения зарегистрированы в Японии, США, Франции, Сингапуре, Южной Корее и ряде других стран.