Число жертв коронавируса в Китае превысило 40

Вирус распространился почти на все провинции Китая. Число заболевших в стране достигло почти 1300

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Жертвами коронавируса в Китае стал 41 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти. Число заболевших при этом достигло 1287 человек.

Только за последние сутки стало известно о 15 смертельных случаях, а количество инфицированных увеличилось более чем на 500 человек.

Агентство указывает, что хотя вирус распространился на большинство провинций Китая, достиг Франции и Австралии, смертельные случаи фиксируются в основном в городе Ухань, где болезнь впервые была диагностирована в декабре. Сам Ухань сейчас блокирован властями КНР, выбраться из города можно лишь при наличии специального пропуска. За пределами города введен лимит на продажу бензина автомобилям с номерами провинции Хубэй.

South China Morning Post сообщает, что два смертельных случая были впервые зафиксированы за пределами провинции Хубэй, где находится Ухань. По одному человеку умерло в провинциях Хэбэй и Хэйлунцзян. Всего же случаи заболевания не зафиксированы лишь в двух регионах Китая: Тибете и Синцзянь-Уйгурском автономном районе.

В связи со вспышкой болезни власти Китая допускают закрытие предприятий и школ и новые ограничения на передвижение населения.