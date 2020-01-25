Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Малайзии подтвердили первый случай заражения новым вирусом Общество, 06:54 Власти Австралии признали первый случай коронавируса в стране Общество, 06:40 Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила об участии в выборах Политика, 06:31 В Австралии на заражение новым вирусом проверяют пять человек Общество, 05:55 Соратник Меркель заявил о необходимости отмены санкций против России Политика, 05:11 В Перу экстренно сел самолет после сообщения о бомбе Общество, 04:20 Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 Общество, 04:20 Трамп представил эмблему Космических сил США Общество, 03:49 Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным Политика, 03:27 Boeing отложила первый испытательный полет нового 777X Общество, 02:51 Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов Общество, 02:46 Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом Общество, 01:57 Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией Политика, 01:53 В стриптиз-клубе в Тбилиси избили индийцев за отказ платить 40 тыс. лари Общество, 01:38
Вирус из Китая ,  
0 

В Малайзии подтвердили первый случай заражения новым вирусом

Власти Малайзии официально подтвердили первый случай инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Положительная реакция на вирус, по предварительным данным, была получена у человека, приехавшего из Сингапура.

Ранее 25 января о первом заболевшим вирусом из КНР сообщили власти Австралии. Пациент с подтвержденным диагнозом является гражданином Китая и прилетел в страну из города Ухань, где в конце декабря были зафиксированы первые случаи пневмонии от неизвестного тогда вируса.

В Австралии вирус выявили в штате Виктория. Известно, что зараженный китаец прилетел в страну через Гуанчжоу. Врачи сейчас проверяют всех пассажиров самолета, на котором летел пациент. Известно, что после прилета он сразу направился в Мельбурн к родственниками.

Министерство иностранных дел Австралии запретило поездки граждан в провинцию Хубэй, центром которой является город Ухань. Сейчас он закрыт на карантин.

К 25 января число смертельных исходов после заражения коронавирусом достигло 41. Власти Китая сообщают о почти 1,3 тыс. инфицированных.

Теги: вирус, Малайзия, заражение
Материалы по теме
Власти Австралии признали первый случай коронавируса в стране
Общество
В Австралии на заражение новым вирусом проверяют пять человек
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 40
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter