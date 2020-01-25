В Малайзии подтвердили первый случай заражения новым вирусом

Власти Малайзии официально подтвердили первый случай инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Положительная реакция на вирус, по предварительным данным, была получена у человека, приехавшего из Сингапура.

Ранее 25 января о первом заболевшим вирусом из КНР сообщили власти Австралии. Пациент с подтвержденным диагнозом является гражданином Китая и прилетел в страну из города Ухань, где в конце декабря были зафиксированы первые случаи пневмонии от неизвестного тогда вируса.

В Австралии вирус выявили в штате Виктория. Известно, что зараженный китаец прилетел в страну через Гуанчжоу. Врачи сейчас проверяют всех пассажиров самолета, на котором летел пациент. Известно, что после прилета он сразу направился в Мельбурн к родственниками.

Министерство иностранных дел Австралии запретило поездки граждан в провинцию Хубэй, центром которой является город Ухань. Сейчас он закрыт на карантин.