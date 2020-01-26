В Канаде выявили первый случай заболевания новым коронавирусом

Превый случай заболевания коронавируса нового типа 2019-nCoV выявлен у жителя Канады, недавно вернувшегося из китайского Уханя. Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на заявления представителя департамента здравоохранения Торонто.

Отмечается, что заболевшим является 50-летний житель Торонто. Он вернулся в Торонто из Уханя 22 января. По прибытии он сообщил о недомогании, после чего его госпитализировали в медицинский центр Sunnybrook Hospital. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Ранее Минздрав России сообщил о семи выявленных случаях заболевания коронавирусом нового типа в приграничных с Россией регионах Китая. Случаи заболеваний вирусом выявлены в Тайване, Малайзии и Франции, Японии, Южной Корее, США, Непале и Австралии.

Вспышку короновируса нового типа впервые выявили в китайском Ухане в декабре прошлого года. Как стало известно позже, все заболевшие заразились вирусом через мясные продукты морских млекопитающих, продававшиеся на одном из местных рынков, который впоследствии был закрыт.

По последним данным, от заболевания умер 41 человек. Число вирусом заболевших достигло 1,3 тыс. человек.