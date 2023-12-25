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Юрфак МГУ перевели на удаленку до 11 января из-за случая заражения корью

МГУ сообщил о переводе юрфака на удаленку из-за выявления кори у студента
После заражения корью одного из студентов МГУ организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, будут проведены противоэпидемические мероприятия. Весенняя сессия начнется с 7 февраля в обычном режиме, сказали в вузе
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Юридический факультет МГУ перевели на дистанционный режим после того, как один из студентов заразился корью, сообщили РБК в пресс-службе вуза. Ранее о переводе факультета на «удаленку» писали «Осторожно, Новости».

Удаленный режим продлится до 11 января, в здании факультета и высшей школы государственного аудита проведут противоэпидемические мероприятия.

«Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультетов, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании», — сообщили в университете.

Там уточнили, что весенняя сессия начнется с 7 февраля в обычном режиме.

В конце ноября из-за случая заражения корью на дистанционный режим перевели факультет мировой политики МГУ. Он продлился две недели. 

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2023 году вспышки кори фиксировались в разных регионах: в Татарстане, Пензенской области, Красноярском крае, Дагестане, отдельные случаи отмечались в Белгородской области и на Дальнем Востоке.

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Весной Роспотребнадзор подтверждал рост числа заболевших корью. В аедомстве связывали это с прибытием непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МГУ корь факультет студенты дистанционное обучение
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