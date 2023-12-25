Юрфак МГУ перевели на удаленку до 11 января из-за случая заражения корью
Юридический факультет МГУ перевели на дистанционный режим после того, как один из студентов заразился корью, сообщили РБК в пресс-службе вуза. Ранее о переводе факультета на «удаленку» писали «Осторожно, Новости».
Удаленный режим продлится до 11 января, в здании факультета и высшей школы государственного аудита проведут противоэпидемические мероприятия.
«Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультетов, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании», — сообщили в университете.
Там уточнили, что весенняя сессия начнется с 7 февраля в обычном режиме.
В конце ноября из-за случая заражения корью на дистанционный режим перевели факультет мировой политики МГУ. Он продлился две недели.
В 2023 году вспышки кори фиксировались в разных регионах: в Татарстане, Пензенской области, Красноярском крае, Дагестане, отдельные случаи отмечались в Белгородской области и на Дальнем Востоке.
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Весной Роспотребнадзор подтверждал рост числа заболевших корью. В аедомстве связывали это с прибытием непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.